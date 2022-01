Aliexpress to jedna z najpopularniejszych platform w branży e-commerce. Polacy chętnie dokonują zakupów przez internet, a serwis grupy Cainiao jest jednym z topowych w branży e-commerce. Wcześniejsze dostawy były możliwe wyłącznie za pomocą klasycznych usług pocztowych, natomiast od tego roku czerwone i niebieskie maszyny w imponującym tempie instalowane są w całej Polsce.

Polski pierwiastek w globalnej sieci

Pojawienie się tych urządzeń nad Wisłą to efekt współpracy chińskiej grupy Cainiao z firmą Świat Przesyłek - alternatywnego operatora w branży kurierskiej, który świadczy usługi kurierskie na terenie Europy oraz niemalże całego świata. – Rozwój sieci lokalizacji maszyn pocztowych jest dla nas działaniem, które traktujemy z misją: chcemy, aby Polacy nie musieli być uzależnieni od listonoszy czy kurierów i sami decydowali o tym, kiedy i w jakim czasie odbiorą zamówione przedmioty – mówi Piotr Kocoń, CEO Świata Przesyłek. Podmiot odpowiedzialny jest za opracowanie procesów logistycznych i operacyjnych, przygotowanie siatki dostaw do urządzeń oraz za poszukiwanie lokalizacji pod urządzenia. – Zainteresowanie punktami nadań i odbiorów rośnie od lat i jest wielokanałowe: z jednej strony są nimi zainteresowani sami klienci, którzy doceniają wygodną formę odbierania zakupionych przedmiotów, a z drugiej lokalni przedsiębiorcy i właściciele gruntów dostrzegają sposób na dodatkowy, stabilny zarobek z tytułu wynajmu. Dla drugich to okazja do nawiązania długofalowej współpracy na bardzo korzystnych warunkach – kontynuuje Piotr Kocoń.

Cel? Cała Polska!

Już teraz Polacy mogą odbierać swoje przesyłki z urządzeń zlokalizowanych w każdym województwie. Maszyny stoją na terenie Wrocławia, Łodzi, Warszawy, Katowic, Poznania oraz wielu innych polskich miast. Strategia ekspansyjna grupy Cainiao z pomocą Świata Przesyłek zakłada, że rok 2022 nadal będzie stał pod znakiem poszerzania struktur i zwiększania ilości urządzeń na terenie Polski. – Celem na najbliższe miesiące jest aktywacja 3000 maszyn w zarówno dużych, jak i mniejszych miastach. Wymagania co do lokalizacji są niewielkie, bowiem poszukujemy gruntów o powierzchni 3 metrów kwadratowych w sąsiedztwie parkingów, z możliwością wykonania przyłącza elektrycznego. W zamian oferujemy atrakcyjne warunki finansowe, a wynajmujący mogą liczyć na długofalową współpracę – podkreśla Piotr Kocoń.

Polska: punkty odbiorów i branża e-commerce w ciągłym rozwoju

Na popularność samodzielnego odbioru paczek oraz szybki wzrost branży e-commerce wpływ ma przede wszystkim fakt, że w ostatnim czasie znacząco zmieniły się przyzwyczajenia konsumentów. Bodźcem do wykształcenia się nowych zachowań była pandemia. Statystyki wskazują, że obecnie ponad 150 tysięcy polskich przedsiębiorstw zdecydowało się na aktywną sprzedaż swoich produktów i usług przez internet. W siłę rosną również platformy typu marketplace, będące swego rodzaju punktem styku pomiędzy przedsiębiorcą, a klientem. Do grona największych graczy należą podmioty zarówno polskie, jak i zagraniczne: Allegro, OLX, Ebay, Amazon czy też właśnie Aliexpress. – Podsumowanie roku 2021 w wynikach finansowych Świata Przesyłek potwierdza wspomniane trendy. Firma zanotowała wzrost ilości przesyłek e-commerce aż o 37% względem 2020 roku – mówi Piotr Kocoń, właściciel Świata Przesyłek.

Sam odbiór przesyłek za pomocą urządzeń jest niezwykle łatwy dla użytkowników. Po otrzymaniu potwierdzenia umieszczenia zamówionego przedmiotu w pocztomacie, otrzymujemy jednocześnie kod odbioru. Wystarczy go wprowadzić na ekranie urządzenia i poczekać na otwarcie skrytki.